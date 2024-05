Le film soudanais ‘Goodbye Julia ‘ projeté dans les salles de cinéma de Tunisie (Synopsis & B.A.)

Le film soudanais ‘ Goodbye Julia ‘, premier long-métrage de Mohamed Kordofani est projeté dans les salles de cinéma de Tunisie. Ce long métrage de fiction a remporté le prix de la Liberté dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes 2023.

Il fut nommé dans la catégorie meilleur long métrage international aux Oscars 2024. Il a aussi reçu le prix ​​Golden Horizon de la troisième édition du Festival du film arabe de Hollywood (HAFF) en 2024.

On trouve en tête d’affiche de ce film, qui se situe à Khartoum, entre 2005 et 2011, sur fond de guerre civile au Soudan, l’année où le Soudan du Sud devient indépendant , l’artiste Siran Riak (Julia) en plus de Ger Duany et Nazar Goma.

Synopsis du film Goodbye Julia : Rongée par la culpabilité après avoir tué dans un accident de voiture un homme sud soudanais, Mona, ex-chanteuse nord soudanaise, tente de se racheter, en accueillant chez elle comme employée de maison, Julia, la veuve du défunt, et son fils, Daniel.

Incapable de confesser son crime à son mari, et encore moins à Julia, Mona décide de laisser le passé derrière elle et de s’adapter à cette nouvelle situation. Elle ne se doute pas que l’agitation qui gagne tout le pays va la confronter à ses mensonges.

Bande-annonce du film Goodbye Julia :

Le réalisateur du film Mohamed Kordofani s’apprête à travailler sur une production intitulée THIS IS SUDAN, un film de commande pour l’ancien premier ministre soudanais Abdallah Hamadok afin de promouvoir le potentiel du Soudan auprès des investisseurs.

