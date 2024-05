L’Université Tunis El Manar domine les universités tunisiennes au niveau des classements internationaux, en se basant sur le livret publié par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur les classements internationaux des universités tunisiennes 2023-2024.

Le livret de 32 pages, téléchargeable sur le site du ministère tunisien, cite le positionnement des universités tunisiennes dans des classements internationaux comme Times Higher Education –THE, QS World University Rankings, University Ranking by Academic Performance (URAP), U.S. News Best Global Universities Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU) également connu sous le nom de classement de Shanghai et CWTS Leiden Ranking.

Dans le classement mondial des universités du Times Higher Education pour l’année 2024, 1906 universités sont répertoriées. Elles sont réparties dans 108 pays et régions.

Dans ce classement, c’est l’université Tunis El Manar qui occupe la première place des universités tunisiennes répertoriées. Elle est suivie de l’université de Sfax, l’université de Carthage, l’université de la Manouba, de Monastir, de Sousse , Tunis, et Gabès.

Le classement THE repose sur une méthodologie intégrant 18 indicateurs évaluant la performance d’un établissement dans cinq domaines clés : l’enseignement, l’environnement de recherche, la qualité de la recherche, l’interaction avec l’industrie et les collaborations internationales.

Dans le classement 2023 des universités arabes du Times Higher Education, l’université Tunis El Manar est toujours en tête des universités tunisiennes répertoriées. Elle est suivie de l’université de Sfax, Tunis, Monastir, Sousse, Carthage, Gabès, Manouba, Gafsa et Jendouba.

Par ailleurs, dans le classement mondial QS de 2024, établi par l’agence britannique spécialisée dans le domaine de l’éducation Quacquarelli Symonds (QS), l’Université Tunis El Manar occupe la première place des universités tunisiennes répertoriées. Elle est suivie de l’université de Sfax, Sousse et Tunis.

Le classement QS se fonde sur la réputation académique et la qualité de la recherche. Il met également en avant le nombre de citations obtenues, la proportion d’étudiants et de professeurs étrangers, ainsi que le ratio étudiants-encadrants.

Les résultats reposent sur l’analyse de 17,5 millions articles scientifiques ainsi que sur les avis de plus de 240 000 chercheurs et employeurs.

Dans le classement University Ranking by Academic Performance (URAP), développé par l’Institut d’informatique de l’université technique du Moyen-Orient, l’université Tunis El Manar vient en tête des universités tunisiennes. Elle est suivie de l’université de Sfax, Monastir, Carthage, Sousse, Gabès, Manouba et Tunis.

URAP utilise des indicateurs de performance de la recherche, notamment le nombre d’articles, la citation, le nombre total de documents, le total de l’impact des articles, le total de l’impact des citations et la collaboration internationale.

Dans le classement mondial Best Global Universities Ranking de 2022-2023, édité par U.S. News & World Report, l’université Tunis El Manar est suivie de l’université de Sfax, Carthage, Monastir, Sousse, Manouba et Gabès.

Ce classement met l’accent sur la recherche universitaire et la renommée mondiale des établissements.

Dans le classement de Shanghai de 2023, également connu sous le nom d’Academic Ranking of World Universities (ARWU), c’est seulement l’université de Sfax qui a réussi réintégrer le classement.

Ce classement évalue les universités du monde entier en se basant sur plusieurs indicateurs académiques, notamment le nombre de lauréats de prix Nobel et de médailles Fields parmi les anciens élèves et le personnel, le nombre de chercheurs hautement cités dans diverses disciplines, et le nombre de publications dans les revues Nature et Science.

Dans le classement 2023 du centre d’études sur les sciences et les technologies (CWTS) de l’université de Leiden, basé uniquement sur des indicateurs bibliométriques, c’est l’université de Sfax qui occupe la première place des universités tunisiennes répertoriées. Elle est suivie de l’Université Tunis El Manar, Monastir et Carthage.

Selon les données de la direction générale de la recherche scientifique la part du PIB consacrée à la recherche et au développement en Tunisie est de 0,8%.

Il existe 5,70 chercheurs pour mille actifs en Tunisie, dont 54 % sont des femmes.

10 559 étudiants étaient inscrits en doctorat à la rentrée 2021-2022 et 1 865 doctorats ont été délivrés en 2022. La Tunisie occupe le 12e rang mondial, selon le Global Innovation Index (GII), en production d’articles scientifique et techniques se rapportant au PIB et le 5e rang mondial, selon GII, en Diplômés en Science et études d’ingénieurs.

La part des co-publications internationales de la Tunisie est de 58%, selon le livret.