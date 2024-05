Météo en Tunisie : temps nuageux , températures en hausse

La Météo en Tunisie affiche un temps nuageux et des températures en hausse ce weekend du vendredi 10 mai 2024. Le ciel sera couvert par des nuages passagers sur la plupart des régions.

Les nuages deviendront plus denses l’après-midi sur les régions du Nord-Ouest accompagnés de chutes de pluies éparses qui vont concerner localement le Centre pendant la nuit, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures oscilleront entre 20 et 24°c près des côtes et sur les hauteurs et entre 25 et 28°c sur le reste des régions. Le vent soufflera de secteur Nord relativement fort près des côtes Nord et faible à modéré à l’intérieur du pays.

La mer sera agitée à très agitée au Nord et au golfe de Hammamet et houleuse à peu agitée sur le reste des côtes.