Nouveau iPad Pro 2024 : design élégant, le plus fin jamais conçu et des performances inégalées

Le nouveau iPad Pro 2024 est la grande nouveauté dévoilée par la marque à la pomme au cours de sa dernière conférence virtuelle pour dévoiler ses innovations, organisée le 07 mai 2024. Cette tablette se présente avec un design élégant, la coque la plus fine jamais conçue et des performances inégalées.

Le nouvel iPad Pro se décline en deux formats : un modèle 13 pouces qui offre plus d’espace et un modèle 11 pouces ultra-portable et en deux couleurs argent et noir sidéral.

Les deux formats sont dotés de l’écran le plus avancé au monde – un nouvel écran Ultra Retina XDR de pointe avec une technologie révolutionnaire d’OLED en tandem – pour une expérience visuelle impressionnante.

Cette Tablette iOS nouvelle génération est propulsé par la nouvelle puce M4, la nouvelle génération de puces Apple, qui offre un gain de performances et de fonctionnalités considérable. La puce M4 renferme un tout nouveau moteur d’affichage qui confère à l’écran Ultra Retina XDR un niveau inédit de précision, de couleur et de luminosité.

Doté d’un tout nouveau CPU, d’un GPU de dernière génération qui améliore l’architecture GPU du modèle précédent, et du Neural Engine le plus puissant à ce jour, le nouvel iPad Pro affiche une puissance exceptionnelle en matière d’intelligence artificielle.

Les accessoires innovants comme l’Apple Pencil Pro et le nouveau Magic Keyboard, plus fin et plus léger, enrichissent davantage l’expérience d’utilisation de l’iPad Pro en offrant des interactions puissantes et de nombreuses fonctionnalités.

Il a également été dévoilée autour de la conférence de Apple, la dernière mise à jour faite à l’iPad Air avec la puce Apple M2 qui sera disponible désormais en deux tailles d’écran, 11 pouces et 13 pouces, et dispose d’un écran Liquid Retina.

Vous pouvez regarder la totalité de la conférence d’Apple sur le nouveau iPad Pro ici :

Apple a aussi dévoile l’iPad Air 11 pouces entièrement repensé et le tout nouvel iPad Air 13 pouces, boostés par la puce M2.

Les nouveaux iPad Pro, Apple Pencil Pro et Magic Keyboard seront disponibles pour la vente à partir du mercredi 15 mai aux USA.

Tekiano