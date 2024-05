La French Tech Tunis organise la 2e édition de CONNEX : Employer l’IA pour un avenir durable

La French Tech Tunis organise la 2e édition de CONNEX. Cet événement hybride vise à stimuler les interactions entre startups, entrepreneurs et acteurs clés des domaines de la Deeptech et de la Greentech. Le Connex est prévu pour le jeudi 16 mai 2024 à l’Institut Français de Tunisie.

L’événement a pour thème “Comment l’IA façonne notre avenir vers un monde plus durable”, cette édition mettra en avant des startups françaises et franco-tunisiennes pionnières dans le domaine.

Au programme de la journée, des conférences, des ateliers, des rencontres B2B et des sessions de networking pour favoriser l’innovation et la croissance, en plus des discussions technologiques, selon l’agenda suivant :

Un concert live du duo Nesrine et Wael Jabeur, accompagnés du guitariste Hedi Fahem, pour présenter leur œuvre musicale AURORA, ajoutera une touche culturelle à l’événement. Les participants auront ainsi l’opportunité d’explorer les technologies de demain et de célébrer les réalisations des leaders de l’avenir.

Pour plus d’informations et pour s’inscrire à la billetterie (places limitées) : https://lesconnex.com/

Tekiano