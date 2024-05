La période de garde-à-vue des journalistes Mourad Zeghidi et Borhene Bessaies prolongée

La période de garde-à-vue des journalistes Mourad Zeghidi et Borhene Bessaies a été prolongée de 48 heures, sur ordre du ministère public, a indiqué le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis Mohamed Zitouna, lundi 13 mai 2024.

Dans une déclaration à l’agence TAP, il a expliqué que les deux journalistes sont suspectés d’utiliser les systèmes d’information en vue de diffuser des informations contenant des données à caractère personnel et d’attribuer des données infondées visant à diffamer les autres et de porter atteinte à leur réputation au sens de l’article 24 du décret-loi 54 relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d’information et de communication.

Le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis I, a annoncé dimanche que les deux journalistes ont été arrêtés samedi et que le ministère public a décidé de les placer en garde-à-vue pendant 48h.

L’avocat Ghazi Mrabet a de son côté précisé, dans une précédente déclaration, qu’après avoir été entendus samedi, ses clients seront déférés lundi devant le procureur de la République près la même juridiction.

Tekiano avec TAP