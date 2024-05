Le lancement de WePay Tunis par la FinTech We-Settle a été officialisé le 10 Mai 2024 en présence de plusieurs acteurs de l’écosystème de la finance et de la diplomatie. La nouvelle structure WePay est dédiée à opérer en tant que facilitateur de paiement et partenaire technologique, dans le cadre de l’extension de son activité et de sa présence locale et internationale, offrant des solutions innovantes d’acceptation de paiement de proximité, en ligne et transfrontalier.

WePay est le fruit d’une coopération stratégique avec la startup saoudienne EdfaPay spécialisée dans les services de paiement. Cette initiative vise à renforcer We-Settle dans son rôle de leader dans le domaine des technologies financières.

La signature avec l’ATB de la convention PayFac souligne l’engagement de WePay en tant que facilitateur de paiement et partenaire technologique. De même, un service client avancé a été mis en place en partenariat stratégique avec la société Comunik, garantissant un support efficace pour les utilisateurs de WePay et la promotion des produits.

WePay se réjouit également d’annoncer la signature d’autres conventions notamment avec Topnet comme premier grand marchand entrant en relation avec le PayFacWePay, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans le domaine des transactions financières, mais aussi un partenariat avec Kaoun pour la promotion du TapToPhone et avec Shahbandr pour la promotion du e-commerce.

WePay propose une gamme variée de solutions, dont:

– Paiement de proximité: TAPPY, une solution transformant les smartphones et équipements Android en terminaux acceptant le paiement sans contact par cartes.

– Paiement en ligne: WePay CHECKOUT, une passerelle de paiement en ligne offrant divers moyens de paiement, y compris les cartes et les paiements mobiles.

– Paiement transfrontalier: WePay INTERNATIONAL, un kit de paiement intégrable permettant d’accepter les paiements avec plusieurs solutions mondiales.

– Agrégateur de paiement des factures pour le secteur privé: La solution WeSwitch permettant le paiement des factures depuis son portail unique ou directement depuis les solutions des prestataires de service de paiement intégrées.

– E-commerce: La solution Shahbandr permettant aux commerçants en Tunisie de créer facilement une boutique en ligne et mobile

Tekiano avec communiqué