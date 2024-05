Le Chœur de l’Opéra de Tunis présente le spectacle “Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie”

Le Chœur de l’Opéra de Tunis présente le spectacle musical “Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie” sous la conduite de l’artiste et musicien Ilyes Blagui à la Cité de la culture de Tunis et ce mercredi 15 mai.

C’est une célébration musicale de la diversité et de la force de l’esprit humain. Il présente les voix d’opéra de Tunisie interprétant une variété de chansons de Palestine, du Liban, de Tunisie, du Chili, d’Espagne, de France, d’Irlande, d’Angleterre, du Portugal et d’autres pays.

Les chansons, tirées de l’héritage de compositeurs et d’artistes célèbres tels que Jacques Brel, Wannas Khleifan, Queen, Bezié et d’autres, reflètent les thèmes de la justice sociale, de la solidarité et de la liberté.

Le titre du spectacle renvoie au fameux poème en arabe ‘Sur cette Terre’, du Palestinien Mahmoud Darwish (1941-2008) qui demeure la voix de la Palestine.

