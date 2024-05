AIESEC in Tunisia et et Hackathon Tunisia organisent le Hackathon Maghreb4SDGs

AIESEC in Tunisia et Hackathon Tunisia, organisent le Hackathon Maghreb4SDGs dans le cadre de l’initiative “Youth Speak”. Prévu pour les 1er et 2 juin 2024, cet événement vise à mobiliser la jeunesse tunisienne pour relever les défis sociaux et environnementaux du pays.

Youth Speak 2024 se présente comme un hackathon axé sur la jeunesse et les Objectifs de Développement Durable (ODD), se tiendra dans sa version nationale du 1er au 2 juin à The Dot Lac 1, puis le 8 juin à la Cité de la Culture à Tunis pour sa version Maghreb.

Le Hackathon Maghreb4SDGs propose une série d’activités structurées pour stimuler l’innovation sociale. Les Comités Locaux d’AIESEC en Tunisie ont organisé des Hackathons Locaux dans diverses régions (les 20 & 21 avril), mettant l’accent sur la création de projets sociaux innovants pour relever les défis nationaux.

Les projets lauréats de ces hackathons locaux sont ceux qui participent ensuite à la Compétition Nationale (les 1er & 2 Juin), mettant en lumière les solutions les plus novatrices susceptibles de générer un impact sociétal significatif.

Enfin, les lauréats nationaux, ainsi que leurs homologues d’Algérie et du Maroc, avancent vers une Compétition Régionale pour présenter leurs idées gagnantes, prévue pour le 8 juin 2024.

Le Hackathon Maghreb4SDGs offre bien plus qu’un simple événement ; c’est une opportunité pour les jeunes innovateurs de créer un impact réel. À travers des récompenses attrayantes, des opportunités de développement, des sessions de formation et des certificats, les participants auront l’occasion de contribuer à un changement positif en Tunisie et au-delà.

Il réunira des étudiants, des entrepreneurs, des innovateurs sociaux et des représentants d’organisations civiles pour proposer des solutions créatives aux défis des ODD.

Pour plus d’informations sur Jeunesse en Action – Hackathon Maghreb4SDGs, visiter la

page de AIESEC in Tunisia.

