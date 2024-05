Gaspillage alimentaire en Tunisie : 42 kg de pain jetés par an !

Le gaspillage alimentaire en Tunisie est un problème majeur, avec environ 5% des dépenses mensuelles des ménages consacrées à l’achat de nourriture qui finissent à la poubelle, selon Darine Doggui, directrice de l’Institut national de la consommation (INC). Cela représente une valeur globale de 570 millions de dinars (MD) par an en nourriture jetée à l’échelle nationale.

Lors d’une conférence sur l’Agriculture, organisée sous le thème ” La sécurité alimentaire face aux changements climatiques”, Doggui a révélé que chaque famille tunisienne gaspille environ 42 kg de pain par an, soit environ 900 mille pièces par jour, ce qui équivaut à 16% du pain acheté et environ 300 mille dinars par jour, soit 100 MD par an.

Les familles gaspillent environ 6,5% des légumes et 10% des céréales et pâtes achetés. Pendant le mois de Ramadan, le gaspillage alimentaire atteint des proportions alarmantes, avec environ 66,6% des plats cuisinés jetés, 46% du pain acheté et environ 30% des céréales.

Ce phénomène est attribué à une mauvaise conservation des aliments, des achats non planifiés et à la préparation excessive de plats. Doggui souligne la nécessité de sensibiliser les citoyens à rationaliser leur consommation et plaide pour une législation visant à réduire le gaspillage alimentaire.

