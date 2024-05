GPT-4o , un incroyable ChatGPT qui propose une expérience conversationnelle exceptionnelle

GPT-4o (‘o’pour ‘omni’) , lancé le 13 mai 2024, améliore les conversations en fournissant des réponses plus rapides et précises, en maintenant mieux le contexte des échanges, et en offrant des transitions plus fluides et naturelles.

L’assistant d’IA d’OpenAI, que les utilisateurs peuvent interrompre facilement est capable de détecter les émotions sur leur visage via la caméra de leur smartphone. Il peut raconter des histoires, aider à résoudre des problèmes et interagir d’une façon bluffante comme le montre les vidéos qui suivent :

GPT-4o comprend mieux les intentions des utilisateurs et peut adapter son ton et style en fonction des préférences, rendant les interactions plus personnalisées et engageantes. De plus, il gère efficacement des scénarios complexes et offre une expérience utilisateur plus agréable et interactive.