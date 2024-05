Google Keynote (Google I/O ‘24) : Google présente ses dernières nouveautés en matière d’AI

Lors du Google Keynote (Google I/O ‘24) , Google a présenté ses dernières nouveautés en matière d’Intelligence Artificielle (AI). Le géant américain a dévoilé lors de cette conférence, une série d’avancées révolutionnaires dont le point fort a été l’introduction de Gemini AI, l’IA conversationnelle rivalisant avec ChatGPT d’OpenAI, qui est destinée à remplacer Google Assistant.

Google prévoit d’améliorer l’aspect conversationnel avec Gemini Live. Cette évolution permettra des échanges plus profonds, a expliqué Sissie Hsiao, vice-présidente de Google, lors de la conférence Google I/O.

Gemini Live offre une écoute prolongée et des conversations plus naturelles, permettant même des interruptions et des échanges à un rythme humain, offrant ainsi des possibilités comme la pratique de discours, une fonctionnalité absente de la version actuelle de Gemini.

Le Project Astra à aussi été révélé. C’est une IA pour lunettes intelligentes capable d’interpréter le son, les images et les vidéos en temps réel. Astra promet une interaction naturelle, comprenant le contexte et répondant rapidement aux questions.

La démonstration lors conférence Google I/O incluait des demandes telles que l’identification d’objets et la localisation d’accessoires, filmées en direct depuis un téléphone. Astra sera intégré à l’application mobile Google Gemini cette année, avec des perspectives d’intégration future dans des lunettes intelligentes, bien que Google n’ait pas encore annoncé de modèle spécifique.

De plus, Google a annoncé des mises à jour de ses IA, dont IMAGEN 3 pour générer des images plus réalistes et Gemini 1.5 Pro , un service payant, permet l’analyse de photos, audio et vidéo en plus du texte. Veo est quant à elle une nouvelle IA, qui générera des vidéos 1080p à partir de descriptions textuelles, similaire à Sora d’OpenAI, avec un déploiement prévu sur YouTube Shorts.

Enfin, Le géant américain a indiqué comment l’IA générative sera intégrée pour améliorer les résultats de recherche, sans être utilisée systématiquement. Parmi les nouvelles fonctionnalités, AI Overview rédigera des réponses détaillées et fournira des liens vers des articles pertinents.

Google proposera également une présentation améliorée des résultats de recherche, adaptée à des requêtes complexes. Cette technologie sera étendue à d’autres produits Google, comme Google Photos, permettant des recherches avancées telles que retrouver d’anciennes plaques d’immatriculation ou créer des montages vidéo personnalisés.

Ces fonctionnalités seront d’abord déployées aux USA avant de s’étendre à d’autres pays. Google vise à atteindre un milliard d’utilisateurs d’AI Overview d’ici 2025.

