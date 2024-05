Mandat de dépôt contre Mourad Zeghidi et Borhene Bessaies

Un mandat de dépôt à été déposé contre Mourad Zeghidi et Borhene Bessaies. Le parquet près le Tribunal de première instance de Tunis a émis mercredi 15 mai 2024, deux mandats de dépôt contre les présentateurs et chroniqueurs radio et télévision.

Mourad Zeghidi et Borhene Bessaies ont comparu ce mercredi devant le parquet, a déclaré à l’agence Tunis Afrique Presse l’avocat Ghazi Mrabet.

L’audience a été fixée au 22 mai 2024, a-t-il ajouté, précisant que “le parquet a qualifié les accusations qui leur sont imputées de délit, et non de crime”.

Lundi dernier, le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis Mohamed Zitouna a indiqué que le ministère public a décidé de prolonger de 48 heures la garde à vue de Mourad Zeghidi et Borhene Bessaies.