Accès gratuit aux musées et sites historiques à l’occasion de la Journée internationale des musées

Un Accès gratuit aux musées, sites historiques et les monuments est possible en Tunisie et dans plusieurs pays dans le monde à l’occasion de la Journée internationale des musées qui sera célébrée samedi 18 mai 2024.

La visite gratuite est possible pour tous les Tunisiens ainsi que les personnes étrangères résidant en Tunisie, a annoncé l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC).

De plus amples informations sur la liste des musées, des sites archéologiques et des monuments historiques ouverts sont consultables sur le site de l’Amvppc : httpss://tunisiepatrimoine.tn

Le Conseil International des Musées (ICOM) a instaurée la journée internationale des musées en 1977 dans le but de sensibiliser davantage le public au rôle des musées dans le développement de la société.

Tekiano