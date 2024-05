Festival Ali Ben Ayed du Théâtre de retour à Hammam-Lif après 4 ans du 18 au 25 mai (Programme)

Le Festival Ali Ben Ayed du théâtre est de retour dans une 33e édition dans la ville de Hammam-Lif du 18-25 Mai 2024, avec un programme riche et des prestations artistiques qui seront présentés dans plusieurs endroits de la ville banlieusarde.

Le festival porte le nom de Ali Ben Ayed (1930-1972), originaire de la ville de Hammam-Lif. Célèbre acteur et metteur en scène tunisien, il fut considéré comme l’une des figures emblématiques du théâtre tunisien. Il a joué un rôle majeur dans le développement du théâtre en Tunisie et a été reconnu pour son talent et son engagement artistique.

Le programme de cette édition, qui se tient sous le slogan “Théâtre contemporain et mythologie”, comprend plus de 20 représentations, principalement des pièces de théâtre professionnelles, ainsi que des spectacles de danse, de cirque et de théâtre de rue.

Les organisateurs ont également prévu une série de colloques, de tables rondes et de lectures théâtrales au complexe culturelle de la ville et aux alentours.

Cette édition 2024 s’ouvre samedi 18 mai dans la place devant le complexe culturel Ali Ben Ayed à Hammam-Lif (Avenue de la République) avec une installation artistique intitulée “Costumes théâtraux”, suivie d’un concert de musique symphonique accompagné d’un spectacle visuel utilisant la technique du mapping.

La soirée d’ouverture sera également l’occasion pour le public de découvrir une exposition de documents et de photos sur la carrière d’Ali Ben Ayed, ainsi que des costumes de pièces qu’il a mises en scène et interprétées.

Programme du festival Ali Ben Ayed du théâtre 2024 :

Le festival Ali Ben Ayed du théâtre est créé pour célébrer le théâtre dans une banlieue autrefois florissante. Il a traversé une période de grandes difficultés, entraînant une interruption de 4 ans. Cette année, il fait son retour sans compétition à cause des problèmes logistiques, mais en investissant de nouveaux endroits comme l’église de la ville d’Hammam-Lif fraichement restaurée.

