Hajj 2024 : le Groupe Saudia annonce le plan de la saison du Hajj

Le Groupe Saudia annonce son plan opérationnel pour la saison du Hajj 2024, s’étendant sur 74 jours pour transporter les pèlerins du monde entier vers les lieux Saints, visant à faciliter le transport des pèlerins du monde entier, à simplifier toutes les procédures et à fournir des services de première classe dans divers lieux de service.

Plus de 1,2 millions de sièges ont été alloués grâce à un investissement optimal dans sa flotte qui compte plus de 150 avions et qui se distingue par son efficacité opérationnelle et la qualité des services offerts. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des directives des dirigeants saoudiens, soutenue par une collaboration avec diverses entités impliquées dans le service des pèlerins du Hajj.

La période opérationnelle pour le transporteur national pendant la Saison du Hajj 2024, qui s’étend sur 74 jours à partir du 9 mai, englobe à la fois les étapes entrantes et sortantes. Le Groupe Saudia a pro-activement formé des équipes spécialisées réparties entre le contrôle des performances, les opérations terminales, le suivi et la coordination avec d’autres secteurs. D’autre part, des ressources opérationnelles ont été allouées dans les salons de l’aéroport international du Roi Abdulaziz à Djeddah et un plan d’urgence a été élaboré en collaboration avec les parties prenantes concernées. En outre, de nombreuses simulations virtuelles ont été réalisées dans les aéroports internationaux de Djeddah et de Médine.

Le Groupe Saudia accueillera les pèlerins du Hajj à travers cinq aéroports nationaux, dont Djeddah, Médine, Riyad, Dammam et Yanbu, avec plus de 11 000 employés de première ligne et techniciens de maintenance d’aéronefs, garantissant la fluidité du mouvement dans les aéroports ainsi que l’efficacité opérationnelle. De plus, 120 000 pèlerins seront servis grâce à l’initiative “Route de La Mecque”, conçue pour rationaliser le processus d’immigration pour les pèlerins se rendant à La Mecque. Saudia continuera également son service “Bagages en Première”, et 270 000 bagages ainsi que 240 000 bouteilles de Zamzam seront traités.

Amer Al Khushail, PDG du Hajj et de la Omra à Saudia, a déclaré : “Le transporteur national d’Arabie saoudite est honoré de continuer son rôle crucial dans le service des pèlerins, garantissant que leur voyage spirituel est enrichi conformément aux objectifs de la Vision 2030. Chaque année, nous intégrons les efforts de tous les secteurs alors que nous nous efforçons d’améliorer la satisfaction des pèlerins en mettant en œuvre des initiatives qui visent à simplifier les procédures d’arrivée et d’enregistrement à l’aéroport”.

Il ajoute que : « En guise de préparation de la saison du Hajj, Saudia s’engage à signer des accords avec des délégations gouvernementales et des agents de voyage, afin de garantir la fourniture d’une capacité de siège appropriée pour les marchés à forte demande sur plus d’une centaine de destinations réparties sur quatre continents. Nous offrons des réservations fluides via les bureaux et les canaux en ligne de Saudia, nous avons également conçu des campagnes de sensibilisation concernant les critères d’acceptation des bagages ».

Saudia offre un certain nombre d’initiatives pour améliorer l’expérience des pèlerins. Cela commence par la délivrance de cartes d’embarquement sortantes et entrantes. Avec un engagement envers une communication fluide, le personnel multilingue de Saudia, maîtrisant plus de 30 langues, garantit une prestation de services efficace aux normes les plus élevées. La compagnie aérienne propose également diverses options de repas à bord afin de répondre à tous les goûts.

Les avions de Saudia ont été spécialement équipés avec des écrans qui afficheront les annonces de Miqat (une limite pour les pèlerins pour commencer l’intention de l’exécution du Hajj), ainsi que les heures de prière. Ces écrans, développés en collaboration avec le Ministère du Hajj et de la Omra, offrent également plus de 300 000 minutes de contenu islamique, visant à informer les pèlerins sur les rituels et les réglementations du Royaume.

Saudia donne la priorité à l’accessibilité, en fournissant un transport aux personnes handicapées, ainsi que des civières médicales et du matériel d’oxygène à bord selon les besoins. De plus, Saudia continue son service de collecte des bagages auprès des résidences des pèlerins afin de faciliter les procédures de voyage pour les vols de retour après les rites du pèlerinage.

À propos du Groupe Saudia

Le Groupe Saudia est l’un des plus grands conglomérats de l’aviation dans la région MENA. Le Groupe stimule le développement de l’industrie avec ses 12 filiales et unités commerciales stratégiques. Il offre des services de transport aérien, de fret, de services au sol, de logistique, de maintenance, de restauration, d’aviation privée, d’immobilier, de formation et de services médicaux de classe mondiale.

Sa filiale la plus importante est Saudi Arabian Airlines “Saudia”, le transporteur national d’Arabie saoudite et l’une des principales compagnies aériennes au Moyen-Orient avec une flotte de 140 avions desservant plus de 100 destinations au départ et à destination des aéroports de Jeddah (JDH) et de Riyad (RUH).

Le Groupe Saudia répond également à divers segments de passagers à travers des entités comme flyadeal pour les voyageurs en classe économique, Saudia Private pour les voyageurs d’élite et la Flotte Royale Saudia pour la Famille Royale d’Arabie Saoudite. Saudia Technic, la division Maintenance, Réparation et Révision (MRO) opérant dans la région MENA, assure la maintenance et la fabrication d’aéronefs sur tous les continents. Saudia Academy, bras de formation du groupe, est la plus grande académie de formation en aviation dans la région MENA.

Pour compléter ses services aériens, le groupe offre des solutions logistiques et de manutention de fret sans faille via Saudia Cargo et Saudi Logistics Services (SAL). En outre, les services de restauration et de manutention au sol sont assurés par Catrion et Saudi Ground Services Co. (SGS). Pour répondre aux besoins médicaux spécifiques du secteur de l’aviation, Medical Fakeeh se spécialise dans les services médicaux axés sur l’aviation, tandis que la Saudi Arabian pour le développement immobilier gère et investit dans des projets immobiliers pour le Groupe Saudia.

À propos de Saudia

Saudia (Saudia Airlines) est le transporteur national du Royaume d’Arabie Saoudite. Fondée en 1945, l’entreprise est devenue l’une des plus grandes compagnies aériennes du Moyen-Orient.

Saudia a investi de manière significative dans la modernisation de sa flotte d’aéronefs et exploite actuellement l’une des flottes les plus récentes. La compagnie aérienne dessert un vaste réseau mondial de routes couvrant environ 100 destinations réparties sur quatre continents, y compris les 28 aéroports intérieurs en Arabie Saoudite.

Membre de l’Association du Transport Aérien International (IATA) et de l’Organisation des Transporteurs Aériens Arabes (AACO), Saudia est également membre de SkyTeam, la deuxième plus grande alliance, depuis 2012.

Saudia a récemment reçu le prix “Compagnie Aérienne de Classe Mondiale 2024” pour la troisième année consécutive lors des prix APEX Official Airline Ratings™. Saudia a également progressé de 11 places dans le classement des compagnies aériennes Skytrax des Meilleures Compagnies Aériennes du Monde 2023. La compagnie aérienne a également été classée en tête des compagnies aériennes mondiales pour la meilleure ponctualité selon un rapport de Cirium.

Pour plus d’information sur Saudia, veuillez visiter www.saudia.com

Communiqué