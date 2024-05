Emploi – Tunisie : 2700 opportunités d’emploi disponibles à Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia et Médenine

Les journées régionales de l’emploi dans le secteur du tourisme pour les gouvernorats de Nabeul, Monastir, Mahdia, Sousse et Médenine sont prévue du 23 au 27 mai 2024 avec 2700 opportunités d’emploi à la clé.

Ces journées sont organisées par l‘Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant, en partenariat avec les ministères de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et du Tourisme, ainsi que les universités régionales des hôtels et l’organisation Swisscontact.

L’objectif est de mettre en relation les chercheurs d’emploi avec les employeurs du secteur touristique, avec plus de 2700 opportunités d’emploi disponibles, notamment dans les métiers de l’accueil, de l’administration, de la restauration, de l’entretien et bien d’autres.

Les intéressés sont invités à se présenter avec leur CV selon le calendrier suivant : le 23 mai à Hammamet et Monastir, le 24 mai à Sousse, et le 27 mai à Djerba. Pour plus d’informations, veuillez contacter les bureaux locaux de l’emploi et du travail indépendant.

