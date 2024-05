Météo en Tunisie : averses éparses attendues l’après-midi

La météo en Tunisie affiche un ciel partiellement nuageux, devenant progressivement très nuageux l’après-midi du vendredi 17 mai 2024 dans les régions ouest avec des averses éparses et parfois orageuses. Ces averses toucheront localement les régions nord et centre-est en fin de journée et durant la nuit, avec des pluies parfois abondantes.

Le vent de secteur sud sera relativement fort sur les hauteurs de l’ouest et dans le sud, avec des tourbillons de sable locaux, et faible à modéré ailleurs.

La mer sera agitée puis deviendra très agitée au nord.

Les températures maximales varieront entre 24 et 29 degrés sur les zones côtières, entre 30 et 37 degrés dans les autres régions, et atteindront localement 40 degrés dans l’extrême sud.