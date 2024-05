Le Match EST vs Al Ahly se déroule samedi 18 mai 204 pour le compte de la finale aller de la ligue des champions CAF. Le match Espérance de Tunis vs Al Ahly se joue à 20h00 sur la pelouse du stade Hammadi Agrebi de Radès.

Les sang et or n’ont enregistré qu’une seule défaite face à Hilal du Soudan en phase de poules. Le représentant tunisien affrontera le géant africain dans le but de remporter un huitième titre continental.

L’Espérance de Tunis avait remporté la Coupe d’Afrique des clubs champions en 1994, la Ligue des champions en 2011, 2018 et 2019, la Coupe de la Confédération en 1997, la Coupe des coupes en 1998, la Supercoupe d’Afrique en 1995 et la Coupe Afro-asiatique en 1995.

Vous pouvez regarder le Match EST vs Al Ahly en direct live sur la chaine Watania 1 terrestre, beIN Sports ar 6, beIN Sports fr 10 et Sport TV 3. Le streaming du Match EST vs Al Ahly est accessible sur le site de bein sports.

Tekiano