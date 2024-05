L’Espérance de Tunis impressionne avec une “Dakhla” Historique en soutien à la Palestine

La “Dakhla” de l’Espérance de Tunis avant le match contre Al Ahly égyptien a fait sensation et a été largement relayée sur les réseaux sociaux par les supporters de l’équipe tunisienne ainsi que par plusieurs communautés et individus soutenant la cause palestinienne.

Sensationnelle et historique, cette exhibition des tifosis de l’Espérance de Tunis a marqué le début du match aller de la finale de la Ligue des champions d’Afrique, qui s’est déroulé le samedi 18 mai 2024.

Cette rencontre, très attendue par les supporters tunisiens et égyptiens, a fait beaucoup parler d’elle. Les supporters de l’Espérance ont brandi des banderoles et des peintures affichant leur soutien à la cause palestinienne, reprenant plusieurs symboles.

Parmi les représentations, on pouvait voir celle du grand-père Khaled serrant sa défunte petite-fille Reem avant de l’enterrer, une image qui a ému des millions de personnes. D’autres représentations incluaient le président colombien Gustavo Petro, un supporter des Celtics de Glasgow (club très engagé pour la Palestine), des étudiants américains ayant fait des sit-in pro-Gaza, des médecins et journalistes de Gaza, ainsi que l’avocate sud-africaine plaidant pour un cessez-le-feu.

Ils n’ont pas oublié d’afficher une image à grand impact : celle du combattant palestinien portant la militante pacifiste israélienne Yocheved Lifshitz, qui avait été enlevée puis relâchée en octobre 2023.

“Soyez du bon côté de l’histoire” (be on the right side of history), une position qui a fait sensation en Egypte et auprès des journalistes et des supporters égyptiens et arabes qui ont salué ce geste. Les médias sportifs du monde entier ont également salué cette position admirable, à un moment où beaucoup refusent de s’exprimer.

Hinchas de un equipo de Túnez manifestaron su apoyo a Palestina.👉🔗https://t.co/XMuB25k4Ld pic.twitter.com/KTVctjaCGN — El Espectador (@elespectador) May 19, 2024

La rencontre entre l’Espérance de Tunis et Al Ahly s’est soldé par un match nul, mais le souvenir de cette soirée restera longtemps dans les mémoires.

S.B.