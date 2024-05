Météo en Tunisie : nuages passagers, températures stationnaires

La Météo en Tunisie affiche des nuages passagers sur la plupart des régions, lundi 25 mai 2024 et des températures stationnaires. Ces nuages deviendront plus denses sur le nord avec l’apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies sur l’extrême nord-ouest, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

le vent est de secteur nord sur le nord et de secteur sud sur le centre et le sud faible à modéré, puis se renforçant, l’après midi, sur la plupart des régions. Il atteindra temporairement 90Km/h et suscitera des tourbillons de sable au sud, ce qui va réduire la visibilité horizontale.

La mer sera agitée à très agitée et localement agitée, au cours de la nuit.

Les températures maximales seront comprises entre 25 et 30 degrés dans le sud et sur les hauteurs, entre 32 et 38 degrés dans le reste des régions et atteindront localement 41 degrés dans le sud, avec des vents de sirocco.