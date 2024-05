Journées Mobilité Canada les 19 et 20 juin 2024 : opportunités d’emploi pour les éducateurs et le personnel de santé

Les Journées Mobilité Canada se déroulent les 19 et 20 juin 2024 à Tunis, à l’hôtel Africa. Ces journées sont organisées par l’Ambassade du Canada à Tunis en collaboration avec l’Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT), l’Agence Tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) et l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI).

Ces journées s’adressent aux candidats francophones et bilingues (français et anglais) avec une formation et de l’expérience dans les domaines de la petite enfance, de l’enseignement primaire ou secondaire et les métiers de la santé (aides-soignants, auxiliaire de vie) en quête d’ opportunités au Canada (hors Québec).

Lors de ces journées, les personnes intéressées peuvent rencontrer des employeurs qui cherchent des candidats de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle spécialisés dans les secteurs ci-dessus indiqués et qui répondent au profil demandé.

Des représentants des agences de développement économique des provinces seront aussi présents à ces journées, lesquels parleront de leur région et de leur collectivité et présenteront leur système d’éducation et les programmes d’immigration en plus de répondre également aux questions à propos de la vie dans des milieux francophones au Canada (hors Québec).

Ce sera également l’occasion de comprendre les étapes du processus d’immigration dans les provinces canadiennes.

Pour participer, vous devez d’abord vous inscrire sur le lien suivant : https://journeesmobilitecanada2024.vfairs.com/fr/ et choisir le jour et la plage horaire qui vous conviennent.