Le Salon de la création artisanale de retour au Kram du 24 mai au 2 juin 2024

Le Salon de la création artisanale revient pour une 40ème édition du 24 mai au 2 juin 2024 au Parc des expositions du Kram à Tunis annonce l’Office national de l’artisanat tunisien. Ce rendez-vous annuel est tant attendu aussi bien par les artisans que les créateurs Tunisiens pour exposer leurs nouveautés et participer aux différentes sections du salon.

En plus de la large gamme de créations artisanales, les visiteurs auront la possibilité de rencontrer des artisans et découvrir des produits authentiques et uniques. Ce salon constitue aussi une plateforme idéale pour les professionnels désireux de réseauter et d’explorer de nouvelles opportunités de collaboration.

A noter que le salon était prévu d 1 au 10 mars 2024 mais a été reporté en raison des travaux de maintenance engagés au niveau du parc du Kram.

Tekiano