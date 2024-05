OPPO Battery Health Engine prolonge la durée de vie des smartphones et contribue à la durabilité des batteries, comment fonctionne cette technologie? OPPO a développé un certain nombre d’innovations en matière de batterie pour ses derniers téléphones phares et a lancé le Battery Health Engine sur plusieurs modèles, dont le nouveau Reno11 F.

Battery Health Engine est une solution d’optimisation de l’état de la batterie au niveau du système qui a vu le jour grâce à trois années de recherche et d’innovation. Il est basé sur la puce de gestion de la batterie personnalisée d’OPPO et comprend deux technologies clés : l’algorithme intelligent de santé de la batterie et la technologie de guérison de la batterie.

Algorithme intelligent de santé de la batterie

L’algorithme intelligent de santé de la batterie suit le potentiel électrique en temps réel à travers les électrodes négatives à l’intérieur de la batterie. Il peut ajuster dynamiquement la devise de charge dans une plage raisonnable, minimisant ainsi efficacement l’apparition de lithium mort tout en maintenant le courant de charge maximal. Cela permet de garantir une durée de vie prolongée de la batterie et une vitesse de chargement plus rapide.

C’est le potentiel de l’électrode négative qui constitue un indicateur important pour aider les téléphones mobiles à surveiller le courant et la tension en temps réel. En d’autres termes, si le potentiel de l’électrode négative peut être surveillé en temps réel, nous pouvons empêcher l’apparition de lithium mort.

Afin d’obtenir le potentiel de l’électrode négative en temps réel, l’Institut OPPO explore depuis trois ans des solutions potentielles dans son laboratoire. S’appuyant sur une grande quantité de données sur les performances de la batterie, l’équipe a continuellement corrigé la précision du modèle de batterie pour développer l’algorithme Smart Battery Health qui peut suivre le potentiel de l’électrode négative de la batterie en temps réel.

Avec la bénédiction de cette technologie, les smartphones pourraient être capables de faire correspondre un courant de charge raisonnable pour différentes capacités de batterie, adaptateurs de charge, états de batterie et étapes de charge en évaluant avec précision le potentiel de l’électrode négative. À partir de là, nous pouvons alors maximiser le maintien de l’activité lithium-ion et prolonger la durée de vie de la batterie.

Technologie de guérison de batterie

En plus d’une énorme avancée dans l’algorithme, OPPO a également optimisé le système chimique interne de la batterie du Reno11 F, en appliquant une fonction de guérison grâce à l’utilisation de la technologie Battery Healing. En améliorant la formule de l’électrolyte, les électrodes sont continuellement réparées pendant les cycles de charge et de décharge de la batterie, formant ainsi un film plus stable et durable appelé Solid Electrolyte Interface (SEI).

La technologie Battery Healing aide la batterie à réparer en permanence le SEI pendant le cycle de charge et de décharge, le rendant plus stable et durable en temps réel. Il réduit également les dommages infligés aux électrodes dus à la charge et à la décharge, améliorant ainsi les performances de la batterie et prolongeant sa durée de vie.

Dans les derniers résultats des tests en laboratoire d’OPPO, il a été constaté que le Battery Health Engine est capable de maintenir une batterie à 80 % de sa capacité d’origine après jusqu’à 1 600 cycles de charge. Cela a effectivement doublé la durée de vie des batteries selon les normes industrielles actuelles.

Étant donné que la durée de vie de la batterie du Reno11 F est le double de celle de la norme industrielle, elle peut maximiser la protection de la batterie tout en améliorant la façon dont les utilisateurs utilisent leurs combinés.

Atteindre les performances ultimes de la batterie

C’est l’attention constante et le développement d’OPPO en matière de technologie de batterie qui nous permettent de transformer l’expérience de charge des utilisateurs et d’augmenter la puissance des smartphones.

En tant que leader de la technologie de charge, OPPO sait que le développement futur de la charge rapide ne peut pas seulement s’arrêter à des puissances élevées, mais doit également prendre en compte des aspects tels que la sécurité, la portabilité, la compatibilité et la durée de vie de la batterie.

OPPO prend de grandes mesures pour améliorer le monde du chargement des smartphones afin de révolutionner complètement l’expérience utilisateur des smartphones tout en contribuant à la durabilité future des technologies de batteries au lithium.

Les performances de la batterie dans la série Reno11 F

Le nouveau Reno 11 F dispose d’une grande batterie longue durée de 5 000 mAh, qui permet de passer en toute confiance une journée bien remplie et connectée, avec une autonomie impressionnante même après quatre ans d’utilisation quotidienne. Et avec la charge flash SUPERVOOCTM de 67 W, le Reno11 F 5G peut charger jusqu’à 30 % en seulement 10 minutes et atteindre 100 % en seulement 48 minutes.

Si la batterie est complètement chargée, le téléphone peut rester en veille avec un écran éteint pendant 245 heures, ou prendre en charge plus de 22 heures d’appels téléphoniques, plus de 10 heures de visionnage de YouTube et plus de 8 heures de lecture BGMI.

OPPO continuera d’explorer de nouvelles façons de favoriser la durabilité dans ses opérations, en utilisant les dernières technologies vertes pour fournir des technologies et des produits plus intelligents et plus respectueux de l’environnement à ses utilisateurs mondiaux, tout en conduisant l’industrie vers un avenir vert.

Tekiano avec communiqué