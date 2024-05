Soutien à la Palestine au festival de Cannes 2024 : la Neutralité n’est pas une option!

En Soutien à la Palestine au festival de Cannes 2024, des stars du cinéma ont arboré subtilement les couleurs de la Palestine à l’instar de Cate Blanchette et Leïla Bekhti. Des initiatives ont été lancées notamment “Ground Zero, The Untold Stories of Gaza” (Distance Zéro, les histoires non racontées de Gaza), piloté par Rashid Masharawi avec le soutien de la productrice tunisienne Dorra Bouchoucha.

Ground Zero, The Untold Stories of Gaza : des films palestiniens projeté sur la plage de Cannes

Des films palestiniens d’une durée comprise entre 4 et 6 minutes sont présentés dans une tente, semblable à celles des réfugiés sur la plage de la ville de Cannes. Il s’agit là d’une initiative du Fonds Masharawi créé par le réalisateur palestinien Rashid Masharawi avec la participation de Dorra Bouchoucha. Ces 22 films palestiniens (fiction, documentaire et animation) sont projetés au public après que les organisateurs du Festival de Cannes aient refusé de projeter les films de Gaza.

Notons que la réalisatrice et productrice tunisienne Dorra Bouchoucha, supporte depuis le début des événements d’octobre les cinéastes palestiniens dans la production de films racontant leurs histoires inédites de douleur, de joie et du courage.

Rashid Masharawi a créé le Fonds Masharawi qui permet aux habitants de Gaza de partager leurs histoires de l’intérieur. Ce fonds s’efforce de favoriser le développement du cinéma, en contribuant à la résilience et à la créativité. Il donne l’occasion aux Gazaouis de raconter leur vie quotidienne, leurs rêves et leurs expériences soient présentés au monde.

L’actrice franco algérienne Leïla Bekhti avec la cause palestinienne à Cannes et au-delà

Pour sa montée des marches, l’actrice franco algérienne Leïla Bekhti a orné sa robe noire d’un pin’s sous forme de pastèque, symbole de l’expression publique des Palestiniens dans les manifestations et les œuvres d’art.

La star française fait partie d’un groupement d’artistes appelé “Collectif La culture pour un cessez-le-feu” qui s’est engagé auprès de l’Unicef pour relayer les voix des enfants et les meurtris de Gaza.

Dans une vidéo poignante que nous partageons avec vous plusieurs personnalités françaises ont prêté leur voix à des témoignages de civils palestiniens, dont certains à titre posthume, pour “faire entendre les voix auxquelles les gouvernements restent sourds”:

Le message subtile de Cate Blanchette; les couleurs du drapeau palestinien sont là

L’actrice australienne Cate Blanchette a choisi quant à elle, une robe aux couleurs du drapeau Palestinien pour monter les marches du Tapis rouge au Festival de Cannes 2024. La Star est apparue dans la soirée du lundi 20 mai, lors de la projection en avant première du film The Apprentice réalisé par l’iranien Ali Abbasi, portant une robe noire, blanche et verte qui affiche avec le tapis rouge les couleurs de la Palestine.

La robe signée Jean Paul Gaultier par Haider Ackermann, transmet un message subtile, en laissant libre court aux interprétations, mais la position de Cate Blanchette par rapport à ce qui se passe en Palestine a toujours été claire.

La robe, le tapis et Cate Blanchett

Les couleurs du drapeau Palestinien.

Quel subtilité chez cette femme.

Bravo 👏🏼😍 pic.twitter.com/mXkwPBkoD5 — sucette 🍉 (@___sucette) May 20, 2024

La Neutralité n’est pas une option! pris une position forte sur le conflit israélo-palestinien, appelant à un cessez-le-feu à Gaza, en novembre 2023, en s’adressant au Parlement européen, exhortant une intervention internationale immédiate pour arrêter la violence et protéger les civils palestiniens désarmés.

Since this is a hit tweet, it is not a coincidence… Cate Blanchett talked about Palestine as the UNHCR Goodwil ambassador six months ago in the European Parliament pic.twitter.com/4lVsUMzFrh — Jua (@artsblanchett) May 20, 2024

Ambassadrice de bonne volonté du HCR, elle a souligné le coût humain dévastateur du conflit et insisté sur le besoin urgent d’une action humanitaire. Par ailleurs, elle fait partie des célébrités hollywoodiennes qui ont signé une lettre adressée au président Joe Biden, demandant son intervention pour arrêter les combats et faciliter un cessez-le-feu.

Par ailleurs, l’Institut du film palestinien (PFI) présente quatre documentaires en cours de réalisation dans le cadre du Palestine Showcase, en partenariat avec Cannes Docs 2024.

Sara Tanit