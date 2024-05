Walid Ktila le champion du monde, offre à la Tunisie sa 3ème médaille d’or à Kobe

Walid Ktila, le champion du monde et paralympique tunisien, a offert à la Tunisie sa troisième médaille d’or aux Championnats du monde de para-athlétisme à Kobe au Japan, au Japon, en remportant ce mardi le 100m en fauteuil roulant (T34).

C’est la 3ème médaille d’or remporté pour la Tunisie après celles de Yassine Guennichi au lancer du poids (F36) et Raoua Tlili dans la même spécialité (F41) et la deuxième médaille personnelle pour Ktila après l’argent décroché au 400m.

La Tunisie compte désormais 9 médailles (3 or, 3 argent et 3 bronze). Emme participe à cette 11e édition des championnats du monde de para-athlétisme avec 16 athlètes. Il s’agit de Raoua Tlili, Walid Ktila, Raja Jebali, Rouay Jebabli, Soumaya Boussaid, Ahmed Ben Moslah, Yosri Ben Jemaa, Yassine Guennichi, Nourhène Haj Salem, Béchir Akoubi, Jihène Azaiez, Amanallah Tissaoui, Saida Naili, Mohamed Nidhal Khlifi, Samar Ben Kaalab et Maroua Brahmi.

