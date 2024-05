La solution Security Awareness de Kaspersky désormais disponible on premise

La solution Security Awareness de Kaspersky est désormais disponible on premise. Un grand nombre d’entreprises dans le monde ont mis en place des politiques de sécurité strictes qui n’autorisent pas les solutions de formation cloud à la cybersécurité en raison de leur infrastructure, de leur réglementation, des normes, ou des niveaux de confidentialité.

Pour aider ces clients à améliorer les compétences de leurs employés en matière de cybersécurité, Kaspersky a lancé un modèle sur site de sa plateforme primée Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP). Fonctionnant sans Internet, cette plateforme offre aux entreprises un contrôle total sur leurs données et leur infrastructure.

Selon une récente étude de Kaspersky, 77% des entreprises dans le monde ont subi un cyberincident au cours des deux dernières années. La plupart ont été causés par le facteur humain. Parmi les mesures jugées nécessaires par les entreprises pour prévenir d’éventuels cyberincidents, on trouve la mise en place d’une formation dédiée pour les employés des services informatiques (37%) et pour les employés d’autres services, non liés aux technologies de l’information (31%).

L’un des outils les plus efficaces pour aider le personnel d’une entreprise à développer ses compétences en cybersécurité est la plateforme Kaspersky Automated Security Awareness. Utilisée par des organisations dans plus de 75 pays, elle a déjà aidé plus de 2 millions d’employés à améliorer leurs compétences en cybersécurité . D’après une enquête menée par Kaspersky auprès de ses clients, plus de 85 % des personnes ayant suivi la formation Kaspersky ASAP ont constaté qu’ils étaient devenus plus attentifs et plus prudents, en tant qu’utilisateurs.

Kaspersky propose désormais la solution ASAP en tant que modèle sur site, ce qui signifie qu’elle peut être installée au sein de l’infrastructure d’un client, en utilisant ses serveurs, de sorte que personne de l’extérieur, y compris le développeur, ne puisse y accéder. Ceci est particulièrement important pour les entreprises qui exigent des niveaux maximum de confidentialité dans des secteurs tels que : la fintech, la fabrication, les soins de santé et les services gouvernementaux.

De plus, grâce à la solution ASAP, qui couvre tous les aspects essentiels de la cybersécurité industrielle et de la sécurité de l’information lors du travail à distance, les entreprises soumises à des réglementations telles que la directive NIS2 en Europe pourront plus facilement se conformer aux exigences relatives à la formation. En effet, cette directive stipule que tous les employés, y compris les cadres supérieurs, doivent régulièrement suivre une formation de cybersécurité.

La solution de Kaspersky pour promouvoir et améliorer la culture numérique se hisse régulièrement en première place des évaluations entre pairs. Dans le dernier rapport “2024 Security Awareness & Training Tools Emotional Footprint”, le programme Kaspersky Security Awareness a une fois de plus été reconnu comme leader de sa catégorie, avec un “Net Emotional Footprint” de 90 %, ce qui signifie que l’utilisation du produit suscite une forte adhésion émotionnelle des clients. Parmi les caractéristiques du produit les plus appréciées par les utilisateurs, on relève les attaques simulées et l’étendue des sujets abordés. La facilité de gestion informatique, la disponibilité et la qualité des solutions de perfectionnement des compétences ont également été reconnues comme les points forts du fournisseur.

“Le renforcement de la culture numérique est indispensable pour chaque employé, quelle que soit la taille de l’organisation et son domaine d’activité. En tant qu’entreprise de cybersécurité, nous nous efforçons de fournir aux employés, même dans les entreprises sensibles sur le plan de la sécurité, des outils d’apprentissage de la culture numérique, afin qu’ils puissent reconnaître et contrer les cybermenaces. Grâce aux mises à jour de Kaspersky Automated Security Awareness, les utilisateurs sur site bénéficient désormais des mêmes fonctionnalités que la version cloud, et peuvent accéder aux supports de formation même sans connexion internet”, commente Tatyana Shumaylova, Senior Product Marketing Manager chez Kaspersky Security Awareness.

Pour en savoir plus sur Kaspersky Automated Security Awareness Platform, visitez le site web.

Communiqué