Météo en Tunisie : Possibilités de chutes de grêles sur des endroits précis l’après-midi

La Météo en Tunisie affiche un ciel peu nuageux sur la plupart des régions. Ces nuages deviendront plus denses, l’après midi du mercredi 22 mai 2024, sur les régions du nord et du centre avec des cellules orageuses et locales. Possibilités de chutes de grêles sur des endroits précis.

Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), les températures maximales oscilleront entre 25 et 31 degrés dans le nord, les régions côtières est, et les hauteurs. Elles atteindront 23 degrés près des régions côtières nord et oscilleront entre 32 et 36 degrés dans le reste des régions.

Vent de secteur sud faible à modéré sur le nord et le centre, se renforçant l’après-midi. Un vent de secteur nord soufflera sur les régions nord et de secteur est relativement fort sur le sud où il suscitera des phénomènes locaux de sable. Mer moutonneuse dans la région de Serrat et peu agitée dans le reste des régions.