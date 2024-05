Mongi Bawendi en Tunisie pour une série de conférences : le prix Nobel de chimie 2023 honoré chez lui (vidéos)

Mongi Bawendi le prix Nobel de chimie 2023, se trouve en Tunisie pour une série de conférences. Le scientifique tuniso-américain, professeur au prestigieux MIT Massachusetts Institute of Technology de renommée internationale, est né à Paris en 1961, de père tunisien et d’une mère française. Il a entamé une série de conférences dans plusieurs établissements universitaires de Tunisie.

Rappelons que le scientifique tunisien Mongi Bawendi âgé de 62 ans a reçu ce prestigieux prix avec deux autres chimiste basés aux USA, l’Américain Louis Brus (80 ans) et professeur émérite à l’Université de Columbia et le Russe Alexeï Ekimov (78 ans) qui travaille pour l’entreprise Nanocrystals Technology Inc.

Leurs travaux portent sur les points quantiques, des nanocristaux de semi-conducteurs aux nombreuses applications, dans l’électronique ou la médecine notamment. Les lauréats du prix Nobel de chimie 2023 ont réussi à produire des particules si petites que leurs propriétés sont déterminées par des phénomènes quantiques.

Le président de la République Tunisienne, Kais Saïed a décoré le lauréat du prix Nobel de chimie 2023, des insignes de Grand officier de l’Ordre de la République, vidéo :

Le scientifique tunisien a donné sa première conférence au siège de l’Académie diplomatique internationale de Tunis le 21 mai 2024 en présence d’une sélection d’invités, triés sur le volet. L’imminent scientifique a exposé son parcours académique auprès d’une audience à l’écoute. Il a aussi généreusement donné des conseils qui pourront être utile à tous les étudiants tunisiens mais aussi tous les chercheurs passionnés afin de donner le meilleur d’eux même et trouver leurs voies.

Mongi Bawendi est l’invité d’honneur de la première édition du festival de l’ingénierie des sciences et des technologies à l’ENIT (Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis) dédié à la célébration de l’ingénierie multidisciplinaire et les grands projets qui se déroule sur 2 jours, le 22 et 29 mai 2024 .

Invité de l‘ADENIT (Association des Diplômés de L’ENIT), il a présenté une conférence mercredi 22 mai 2024 en anglais, porté sur ses travaux, notamment le “Quantum Magic in Nanocrystals”, dans la salle où son père, feu Mohamed Salah Baouendi, mathématicien de renom, a enseigné dans les années 60. Retour sur cette conférence dans la vidéo qui suit :

Le Professeur Moungi Bawendi est attendu jeudi 23 Mai 2024 à la faculté de médecine de Sousse, qui célèbre son 50ème anniversaire pour assister à une cérémonie en son hommage et présentera par la suite une conférence passionnante sur le thème “Médecine de l’avenir”.

S.B.