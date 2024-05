DMO Tunis Carthage créé pour promouvoir cette destination historique et prometteuse

DMO Tunis Carthage (DMO pour Destination Management Organisation) est créé! Il s’agit là d’un organisme autonome chargé de promouvoir, développer et gérer cette destination historique et touristique majeure en Méditerranée a été officiellement lancé le 21 mai 2024, lors d’une cérémonie au palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd. Il sera présidé par l’hôtelier Skander Mestiri.

Le DMO Tunis Carthage est soutenu par le projet Promotion du Tourisme Durable mis en œuvre par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat avec l’appui de la GIZ et financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et par l’Union Européenne, dans le cadre de son programme Tounes Wijhetouna.

À l’échelle de la Tunisie, il existe aujourd’hui cinq DMO ( DMO Tunis Carthage, DMO Dahar, DMO Djerba, DMO Zaghouan et DMO Mahdia), dont le but est d’accroître la compétitivité des offres touristiques régionales et le rayonnement des destinations à l’échelle nationale et internationale.

Tunis Carthage : Une Destination Dynamique et Historique

Tunis Carthage est une destination unique combinant histoire, culture, gastronomie et vie nocturne. Avec des sites emblématiques comme la Médina de Tunis et le site archéologique de Carthage, la ville offre une richesse culturelle exceptionnelle.

Le DMO Tunis Carthage, un modèle innovant de gouvernance, rassemble les acteurs publics et privés du tourisme pour une stratégie de promotion efficace. Cette collaboration renforce l’attractivité de la ville.

En valorisant ses atouts historiques et modernes, Tunis Carthage se positionne comme une destination incontournable pour les visiteurs en quête de diversité et de dynamisme.

Le DMO Tunis Carthage se donne pour mission de fédérer les acteurs du tourisme, publics et privés, en favorisant leur synergie et en tissant une toile collaborative au service d’une destination unie. Cette synergie s’effectue en parfaite symbiose avec les acteurs historiques du tourisme tunisien, à l’instar de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyage (FTAV), la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH), la Fédération Interprofessionnelle du Tourisme Tunisien (FI2T), la Fédération Tunisienne des Restaurants Touristiques (FTRT) et les autres fédérations du tourisme.

Le DMO Tunis Carthage bénéficie du soutien de nombreux acteurs clés du secteur touristique et culturel tunisien. Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, ainsi que l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) et les municipalités locales, sont impliqués dès le début. Le ministère des Affaires Culturelles, via l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC), apporte également une expertise précieuse en matière de patrimoine culturel, renforçant ainsi la valorisation des richesses historiques et culturelles de la région.

Le DMO Tunis Carthage : Un modèle de gouvernance performant au service du succès

Le DMO Tunis Carthage propose un modèle de gouvernance basé sur l’adhésion, ouvert à tous les opérateurs touristiques, qu’ils soient privés ou publics, et évoluant dans tous les domaines contribuant à l’expérience touristique. Ce modèle de gestion décentralisée a fait ses preuves dans de nombreux pays à travers le monde, et s’impose aujourd’hui comme la référence en matière de gouvernance des destinations touristiques.

Un projet ambitieux pour une destination majeure

Le lancement de la Destination Tunis Carthage et la création du DMO Tunis-Carthage marquent une nouvelle étape importante dans le développement du tourisme tunisien. Ce projet ambitieux, porté par une gouvernance innovante et un engagement fort des acteurs locaux, a pour objectif de faire de Tunis-Carthage une destination touristique incontournable en Méditerranée, et concurrencer les autres destinations City et d’affaires autour de la Méditerranée.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, M. Mohamed Moez Belhassine, a encouragé à renforcer l’attractivité de la Médina de Tunis et à promouvoir son image à l’international. Il a également souligné l’importance de valoriser les sites historiques et culturels de Carthage, tout en mettant en avant l’effervescence contemporaine de Sidi Bou Saïd et les plages ensoleillées de la Marsa et Gammarth.

