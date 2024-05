L’Intelligence Artificielle à l’honneur au salon VivaTech 2024 à Paris

L’Intelligence Artificielle est à l’honneur au salon VivaTech à Paris cette année. Le salon Viva Technology 2024, le plus grand salon d’Europe dédié aux Techs et aux startups a été inauguré le 22 mai et se poursuit jusqu’au 25 mai.

Le salon VivaTech est une plateforme clé pour découvrir les dernières avancées technologiques en IA, rencontrer les leaders de l’industrie et explorer les futures tendances du secteur. En 2024, l’IA est au cœur de toutes les discussions, et VivaTech est l’endroit où les dernières solutions les plus concrètes embarquant l’IA sont présentées.

Près de 40% des exposants montrent des applications d’IA, les conférenciers les plus experts du domaine partagent leur vision sur le sujet, et VivaTech dédie un espace à cette technologie : l’AI Avenue, lit-on dans l’édito publié sur le site officielle de VivaTech.

De grandes entreprises technologiques comme Google, IBM, Microsoft, NVIDIA et Facebook participent au salon. Chacune d’elles présente ses innovations les plus récentes : Google avec des outils de machine learning, IBM avec sa plateforme Watson, Microsoft avec Azure AI, NVIDIA avec des avancées en deep learning, et Facebook avec des projets en vision par ordinateur et traitement du langage naturel.

Les nouveautés autour de l’IA sont variées et touchent plusieurs secteurs. Dans la santé, des solutions d’IA pour le diagnostic médical et la gestion des dossiers patients sont mises en avant en plus d’outils pour améliorer l’autonomie des malades.

En automatisation, des innovations en robotique et en automatisation industrielle montrent des robots accomplissant des tâches complexes. La reconnaissance faciale et la sécurité sont également des thèmes centraux, avec des technologies avancées pour la gestion des foules et la personnalisation des services.

Enfin, le salon aborde des sujets critiques comme les voitures autonomes, avec des démonstrations de Tesla et Waymo, et l’éthique de l’IA. Des conférences sur la régulation et la protection des données sont tenues par des experts et des représentants de la Commission européenne, soulignant l’importance de développer une IA responsable et bien régulée.

Pour suivre les conférences live du salon VivaTech 2024, rendez-vous sur le site https://vivatechnology.com/ où plusieurs événements sont diffusés en direct.

