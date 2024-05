Météo en Tunisie : temps nuageux, vent fort près des côtes et sur le sud

La Météo en Tunisie est caractérisée par un temps partiellement nuageux, jeudi 23 mai 2024, sur la plupart des régions avec apparition de brouillards locaux près des côtes, et des cellules orageuses locales sur les régions du Nord-Ouest, accompagnées de pluies éparses.

Le vent soufflera de secteur Est relativement fort près des côtes Est et sur le Sud où il suscitera des phénomènes de sables locaux, et modéré sur le reste des régions.

La mer sera peu agitée au Golfe de Hammamet, et agitée sur le reste des côtes à très agitée au Golfe de Gabès, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales seront comprises entre 26 et 32°c sur le Nord, le Centre et le Sud-Est et entre 34 et 40°c sur le reste des régions, atteignant 42°c sur l’extrême sud.