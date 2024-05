Elon Musk au salon Vivatach 2024 : Le propriétaire de X conseille d’éloigner les enfants des réseaux sociaux

Elon Musk le milliardaire américain, propriétaire de Tesla, SpaceX et la plateforme X (ex-Twitter) est l’invité du salon Vivatach 2024 , le plus grand salon dédié aux startups et aux Techs qui se déroule à Paris du 22 au 25 mai.

Lors de son intervention, le propriétaire de la célèbre plateforme X a reconnu que les réseaux sociaux comme X, Facebook, Instagram, TikTok, et autres sont nuisibles pour les enfants. Il a également expliqué qu’il existe une “forte concurrence entre les programmes d’intelligence artificielle utilisés par ces plateformes pour maximiser la dopamine !”.

“Je pense que les parents restent responsables des valeurs inculquées (à leurs enfants, ndlr) ainsi que de la morale”, a jugé Elon Musk.

Elon: I would urge parents to limit the amount of social media that children can see because they’re being programmed by a dopamine-maximizing AI.

