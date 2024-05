Envirofest Tunisia , le festival du film environnemental, se déroule du 24 au 29 mai 2024 à Tunis

Envirofest Tunisia , le festival du film environnemental, se déroule dans sa 7ème édition Cité de la Culture de Tunis du 24 au 29 mai 2024 avec au programme des films de fiction, des documentaires et d’animation autour de la thématique environnementale.

Devenu une composante incontournable du festival du film environnemental Envirofest, le village éco-responsable offrira l’occasion au large public de rencontrer les associations, les artistes et artisans green.

“Envirofest kids” présente des ateliers de sensibilisation aux enjeux environnementaux pour les enfants et une initiation à la sélection, le tri et le recyclage du plastique.

La projection des films sera répartie entre les salles Tahar Cheriaa et Omar khelifi. Toutes les projections commencent à 18h30 sauf le dimanche à 11h.

Les espaces ouverts de la Cité de la culture accueillent les exposants du village éco-responsable et les ateliers “Envirofest kids” prévus sur trois jours au cours de la journée: le vendredi de 14 à 18, le samedi de 11h à 18 h et le dimanche de 11H à 17h.

Envirofest Tunisia est organisé à l’initiative de Tunisia Cinema Foundation en partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) ainsi que plusieurs autres partenaires dont le Théâtre de l’Opéra de Tunis, la Cinémathèque tunisienne, l’Institut Français de Tunisie, la Saison Bleue, l’ambassade de Suisse et la délégation de l’Union européenne en Tunisie et le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Après Tunis, Envirofest Tunisia entamera une tournée dans neuf autres villes tunisiennes qui se poursuivra sur cinq mois, de juin à octobre 2024. Pour plus d’informations et suivre le programme d’Envirofest Tunisia, consultez la page https://www.facebook.com/envirofestunisia.

Tekiano