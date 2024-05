Le Salon de la création artisanale célèbre 40 ans d’excellence et les artisans Algériens à l’honneur

Le Salon de la création artisanale 2024 débute vendredi 24 mai 2024 pour se poursuivre jusqu’au dimanche 02 juin au parc des expositions du Kram sous le slogan ” 40 ans d’excellence”. Le plus grand salon de l’artisanat tunisien organisé par l’Office National de l’Artisanat Tunisien (ONAT), célèbre cette année son 40ème anniversaire.

Différents produits artisanaux de tout genre seront exposés comme des tapis, des ustensiles et meubles en bois d’olivier et palmier ou cuivre, de la poterie, des articles en raphia végétal, des accessoires, bijoux et vêtements, épices et produits du terroir Tunisien, etc…

Le salon de création artisanale accueillera au alentour de 1000 artisans tunisiens issus de toutes les régions de Tunisie qui investiront presque 13 mille m2 du parc du Kram. Les visiteurs pourront se balader à nouveau dans les allées de l’espace baptisé “Une région, un produit”, divisés en 24 gouvernorats pour promouvoir leurs produits respectifs.

Le salon de l’innovation, dans sa 40ème édition, accueillera environ 27 artisans algériens de différents domaines de l’artisanat traditionnel algérien pour exposer et vendre leurs produits, conformément aux exigences des programmes exécutifs de coopération dans le domaine de l’artisanat entre les deux pays.

Cette année un espace spécial sera consacrée à la promotion des produits artisanaux en provenance de l’île de Djerba, dont le patrimoine est inscrit récemment sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco, en plus d’un autre stand devenu désormais une tradition au salon, dédié à la poterie de Sejnane.

Les visiteurs du salon pourront également découvrir le travail des artisans en direct dans l’espace dédié aux ateliers, qui accueillera 45 artisans dans un espace aménagé selon une nouvelle conception, conformément à l’Office National de l’Artisanat.

Quelques 80 jeunes entrepreneurs tunisiens pourront exposer leurs produits et projets gratuitement dans une espace à part et pourront à l’occasion nouer des relations de partenariat et de coopération avec des experts.

Cet espace gratuit dédié aux jeunes, a vu naitre et a permis de donner un coup de pouce à la carrière de beaucoup d’artistes tunisiens et créateurs innovants. Plusieurs d’entres eux ont vu leur carrière se développer à l’international et ont pu lancer leur propre marque.

Le Salon de la création artisanale 2024 sera accessible de 10h30 à 19h jusqu’au dimanche 2 juin.

S.B.

