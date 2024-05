Match Al Ahly vs Espérance de Tunis : où regarder la finale de la Ligue des Champions CAF du 25 mai?

Le Match Al Ahly vs Espérance de Tunis , finale retour de la Ligue des Champions CAF est prévu samedi 25 mai 2024, à partir de 18h au stade du Caire. La rencontre tant attendue de cette finale de l’Espérance de Tunis et Al Ahly se joue à guichets fermés, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF).

Al Ahly cherchera à augmenter à 11 le nombre de victoires des équipes égyptiennes en finale de la Ligue des champions de la CAF. L’Espérance Sportive de Tunis pourrait offrir à la Tunisie son cinquième titre dans cette compétition, positionnant ainsi le pays au deuxième rang en termes de victoires.

Vous pouvez regarder match Al Ahly vs Espérance de Tunis en direct live à partir de 18 sur les chaines beIN Sports ar 6, beIN Sports fr 10 et Sport TV 6. Vous pouvez regarder le streaming du Match Al Ahly vs Espérance de Tunis sur le site de beinsports.