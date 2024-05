Ce que la Palestine apporte au monde : Une exposition de l’institut du monde arabe à l’IFT Tunis

Ce que la Palestine apporte au monde est l’intitulée d’une exposition qui se poursuit jusqu’au 28 juin 2024 à l’IFT à Tunis, organisée par l’Institut du monde arabe à Paris et l’Institut français de Tunisie avec le parrainage de l’Ambassade de Palestine en Tunisie. Le commissariat est assuré par Elias Sanbar, Marion Slitine, Éric Delpont et Marie Chominot.

Cette exposition accueille des images loin des clichés, deux registres d’images photographiques, au XIXe siècle versus de nos jours, sur la Palestine. “Elle montre à quel point nous, [les palestiniens], sommes bel et bien vivants et à quel point nous sommes toujours porteurs d’une obsession de la culture”, explique Elias Sanbar, Commissaire général de l’exposition, écrivain et ancien ambassadeur de la Palestine auprès de l’Unesco.

Les photographies contemporaines de cette exposition témoignent du quotidien des Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza jusqu’en 2021, de leur rapport au corps, à l’espace public et à la terre. Elles frappent par leur créativité exceptionnelle et amènent à réfléchir à la force de la culture et de l’art comme voies de résistance.

Certains témoignages d’artistes recueillis au printemps 2024, apportent par ailleurs un regard actuel sur leur rôle existentiel pour faire entendre la Palestine aujourd’hui.

Parallèlement à l’exposition, l’IFT informe qu’une programmation dédiée à la culture palestinienne est prévue qui comporte des rencontres, la projections de films palestiniens, une discussion sur l’ouvrage “La Palestine en 50 portraits” en présence de Sabri Giroud, le lundi 3 juin, une pièce de théâtre sur l’exil palestinien intitulée “Taha”, le mercredi 5 juin, et une soirée consacrée à la musique palestinienne.

Programme ‘Ce que la Palestine apporte au monde’ :

https://www.institutfrancais-tunisie.com/sites/default/files/2024-05/PROG_Expo-Photographes-Palestiniens.pdf

Télécharger (PDF, 1.13Mo)

L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.

Tekiano