Huawei ICT Competition 2023 – 2024 : 6 étudiants Tunisiens participent au concours final en Chine

La 8e édition de Huawei ICT Competition 2023 – 2024 , le concours mondial qui s’est tenu à Shenzhen en Chine en mai, a noté la participation de 6 étudiants tunisiens, lauréats parmi 100 étudiants qui ont participé à la compétition nationale, autour de compétences numériques pratiques et théoriques.

Ces étudiants ont également représenté la Tunisie lors de la phase régionale et se sont qualifiés pour la finale en Chine. Ces étudiants sont classés parmi les meilleurs sur 9 pays de la région Afrique du Nord.

En Tunisie depuis 2018, Huawei ICT Competition a attiré plus de 1800 étudiants. Cette année, l’édition a enregistré la participation de plus de 200 étudiants provenant de plus de 50 universités partenaires.

A l’échelle internationale pour cette Edition 2023-2024, sur le thème “Connection, Glory and Future” (Connexion, Gloire et Avenir), plus de 170 000 étudiants de plus de 2 000 universités et collèges dans 80 pays et régions à travers le monde ont participé.

Huawei ICT Competition est ouvert aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur du monde entier partenaires de la Huawei ICT Academy.

Huawei vise à offrir aux étudiants une plateforme pour une compétition saine et un échange d’idées, renforçant ainsi leurs connaissances en ICT, leurs compétences pratiques, tout en augmentant leur capacité à innover.

Les étudiants participent à des laboratoires pratiques, des ateliers et des scénarios réels, guidés par des instructeurs certifiés Huawei, apprenant ainsi les technologies Huawei dans des domaines tels que l’IA, les réseaux, le cloud computing, le big data et l’intelligence artificielle.

Cette compétition en est à sa 8eme édition depuis 2015 et a vu depuis, plus de 750 000 étudiants de plus de 2000 facultés et universités dans 80 pays et régions du monde participer.

Tekiano avec communiqué