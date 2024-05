Météo en Tunisie : temps sera peu nuageux sur la plupart des régions

La Météo en Tunisie affiche un temps qui sera peu nuageux sur la plupart des régions puis partiellement nuageux l’après-midi du lundi 27 mai 2024, sur le nord et le centre, selon les prévisions de l’institut national de la Météorologie (INM).

Le vent est de secteur Est, faible à modéré, et devient fort l’après-midi près des côtes nord. La mer est peu agitée et localement agitée à Cap Serrat. Les températures oscilleront entre 25 et 30° dans les régions côtières et les hauteurs et entre 31 et 36° dans le reste des régions.