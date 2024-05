Mövenpick Hôtel du Lac Tunis : vernissage de l’exposition “Les Trésors Abyssaux” et nomination du nouveau directeur Eric Vittenet

Le Mövenpick Hôtel du Lac Tunis vient d’organiser un événement exceptionnel qui marque un tournant important pour l’établissement. Un cocktail dinatoire a été organisé pour célébrer la nomination de M. Eric Vittenet, vendredi 24 mai 2024, en tant que nouveau General Manager du Mövenpick Hôtel du Lac Tunis, dont l’expérience et la vision apporteront une nouvelle dynamique à l’hôtel.

Passionné par l’hôtellerie et la restauration, Eric Vittenet succède à Nicolas Pezout à la direction du Mövenpick Hôtel du Lac Tunis. Avec une riche expérience dans des postes de direction tels que Directeur Général à l’Ibis Kaliningrad Center, Directeur Général au Mercure Tyumen Centre et Directeur Général au Novotel St Petersburg Russia, Mr Vittenet apporte une grande expertise à son nouveau rôle.

La soirée s’est poursuivi avec le vernissage de l’exposition « Les Trésors Abyssaux : la Magnificence des Profondeurs », une plongée artistique dans les mystères et la splendeur des océans. Prévue du vendredi 24 mai au vendredi 14 juin 2024, cette exposition collective et multidisciplinaire met en lumière les merveilles cachées des profondeurs marines à travers une variété de formes artistiques, incluant peintures, sculptures et installations.

Les artistes suivants participent à cette exposition :

AHLEM BOUSSANDEL JAMMALI, AIDA KCHAOU KHROUF, AMIRA M’TIMET, BADER KLIDI, BAKER BEN FREDJ, CÉDRIC JOSEPH AYISSI, ESHRAF BELLARI, HELA SARRAJ, IDIL ÖKSÜK, ILHEM SBAII CHAABANE, KAOUTHER TITCH, KAOUTHER BAHRI DARGHOUTH, KAOUTHER KASSOU JELLAZI, KHALED FEKI, LAETITIA SCIALLA, LEILA ROKBANI, NESRINE DOUZI, NESRINE ELAMINE, NISSAF CHKONDALI, NOUR ZARROUGUI, OLGA MALAKHOVA, SANA JEMMALI AMMARI, SELIMA TRIA

Sous la supervision artistique de Michela Margherita Sarti, commissaire d’exposition, le Mövenpick Hôtel du Lac Tunis a fait appel au talent et au savoir-faire de ces artistes pour une sélection artistique finale ciblée et qualitative. L’exposition se poursuit jusqu’au vendredi 14 juin 2024.

Communiqué