Une coopération tuniso-suisse en matière de protection du climat lancée

Une coopération tuniso-suisse en matière de protection du climat dans le cadre des dispositions de l’Accord de Paris sur le climat est lancée annoncent la ministre de l’Environnement Mme Leila Chikhaoui-Mahdaoui et Son excellence M. Josef Renggli, Ambassadeur de Suisse en Tunisie.

Cet événement de lancement fait suite à la signature par la Tunisie et la Suisse – lors de la COP 28 en décembre 2023 – d’un accord bilatéral de mise en œuvre de l’Accord de Paris (Article 6).

La mise en œuvre de cet accord a vocation à apporter des bénéfices climatiques aux deux pays et se fera avec le soutien de la Fondation suisse pour la protection du climat et la compensation du CO2-connue sous le nom de Fondation KliK – mandatée par l’Office fédéral de l’environnement (OFEN) suisse pour développer des projets verts dans les pays partenaires.

En partenariat avec les entités publiques et privées en Tunisie, la Suisse, à travers la fondation KliK, soutiendra le développement d’investissements climatiques au niveau national et local en promouvant les projets à fort potentiel d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l’Article 6 de l’Accord de Paris, contribuant ainsi à la décarbonation de l’économie tunisienne et au financement de sa Contribution déterminée au niveau national (CDN, 2015, 2021 jusqu’à l’horizon 2030).

Au cours de l’événement de lancement, Madame la ministre de l’Environnement a mis l’accent sur le rôle du secteur privé en matière de protection du climat. Elle a souligné en particulier que « les mécanismes d’accompagnement et d’incitation à l’investissement vert nécessitent d’être développés car ils constituent l’une des premières conditions de promotion de l’innovation et de création de startups et d’entreprises de haut niveau technologique dans ce domaine ».

Elle a également ajouté que « l’Accord bilatéral entre la Tunisie et la Suisse comporte un ensemble de principes clés, dont celui de l’intégrité environnementale et de l’alignement de cette coopération sur les intérêts et les priorités d’investissement et de développement en Tunisie, comme reflété dans sa Stratégie nationale de transition écologique (SNTE) à l’horizon 2035/50, qui inclut notamment un axe entier dédié à la lutte contre les changements climatiques, dont la Stratégie nationale de développement neutre en carbone et résilient aux changements climatiques (SNDNC-RCC) à l’horizon 2050 et la CDN nationale ».

L’Ambassadeur de Suisse en Tunisie S.E.M. Josef Renggli a souligné la dimension gagnant gagnant de l’accord entre les deux pays : « L’accord bilatéral et le lancement des activités de la Fondation en Tunisie concrétisent les engagements internationaux de la Suisse et de la Tunisie en matière de lutte contre les changements climatiques. Les deux pays font front

commun dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre tout en consolidant et enrichissant leurs excellentes relations bilatérales ».

Ce nouveau partenariat ouvre des perspectives prometteuses de coopération entre les deux pays dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques, permettant ainsi de rehausser les ambitions climatiques des deux partenaires et de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale fructueuse entre la Tunisie et la Suisse, à travers des activités dans des domaines recherchés tels que le solaire photovoltaïque, l’efficacité énergétique, le biogaz, la gestion des déchets ou encore l’électromobilité.

Pour une mise en œuvre concrète, les organisations, les entreprises et toute personne intéressée peuvent soumettre des idées ou projets d’activités de protection du climat sur le site web de la Fondation KliK : https://klik.ch/tunisia.

Tekiano avec communiqué