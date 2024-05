Wael Dahdouh en visite en Tunisie : Le journaliste palestinien reçu par le SNJT , Kais Saied et à l’IPSI

Wael Dahdouh , le journaliste palestinien, considéré comme un véritable héro de part sa couverture optimale de la guerre à Gaza et en Palestine malgré les lourdes pertes personnelles qu’il a subi, est arrivé en Tunisie dans l’après-midi du lundi 27 mai sur invitation du SNJT dans le cadre du programme des Ambassadeurs d’Al Jazeera, en collaboration avec l’IPSI et le Syndicat national des journalistes tunisiens.

Le journaliste palestinien Wael Dahdouh a donné un discours au siège du au Syndicat National des Journalistes Tunisiens, SNJT, dans lequel il a insisté sur le fait que le journalisme constitue un message humanitaire et un devoir national.

“La presse est, en fin de compte, un message humanitaire et un devoir national. Nous avons essayé de remplir ce devoir du mieux possible et je pense que nous avons réussi à bien des égards.“, a-t-il déclaré.

Il a affirmé que lui et ses collègues s’efforcent de remplir ce devoir efficacement, mettant en avant le modèle exemplaire de la presse palestinienne malgré les nombreux sacrifices.

Dahdouh a exprimé son honneur de se tenir aux côtés de ses collègues journalistes Tunisiens dans ce syndicat prestigieux, espérant que cela favoriserait une coopération fructueuse sur les questions de presse, de droits de l’homme et de liberté d’expression.

Il a également critiqué “la guerre révélatrice” pour avoir exposé les failles de nombreuses institutions et organismes prétendant défendre la liberté d’expression et le droit à l’information.

Ce grand reporter de guerre, correspondant auprès de la chaine Al Jazeera, et directeur du bureau du média Qatari à Gaza, a aussi été reçu lundi au Palais de Carthage par le président de la République tunisienne Kaies Saïd qui a souligné la position indéfectible du peuple tunisien en faveur du droit palestinien légitime.

Il s’est dit profondément convaincu que les sacrifices du peuple palestinien ne seront pas vains et qu’ils aboutiront au recouvrement du droit à un Etat indépendant sur tout le territoire de Palestine, avec Al Qods pour capitale, malgré les massacres commis chaque jour par l’ennemi sioniste.

Le chef de l’État a affirmé, par ailleurs, que la communauté humanitaire dans le monde est devenue supérieure à la communauté internationale et qu’elle apportera certainement le changement dans les années à venir…

Wael Dahdouh s’est rendu également à l’IPSI, mardi 28 mai 2024, à la rencontre des étudiants de l’Institut de presse et des sciences de l’information à la Manouba, afin d’exposer son expérience et échanger avec eux concernant les méthodes de couverture journalistique en temps de guerre.

