Le comité organisateur du Festival de Dougga 2024 annonce ses dates 

Le comité organisateur du Festival de Dougga 2024 annonces les dates de ce festival international du nord-ouest tunisien. La tenue du festival se fera bien avant les dates habituelles des festivals Tunisiens estivaux.

En effet, le public aura rendez-vous avec le Festival International de Dougga cette année dans sa 48ème édition du 29 juin au 10 juillet 2024.

Fidèle à sa vocation engagée et en vue des circonstances exceptionnelles de cette période, marquée notamment par la guerre à Gaza et en Palestine, on s’attend à ce que des chanteurs et des artistes engagés se produisent sur la scènes de l’amphithéâtre mythique de Dougga.

Des noms de célébrités ont filtré à l’instar du musicien tunisien de renommé international Anouar Braham et le groupe égyptien Cairokee qui a émeut le monde avec un de ses derniers titres hommage à la Palestine “Telk Qadeya”.

Nous reviendrons bientôt vers vous avec le programme du Festival de Dougga dans sa totalité.

Tekiano