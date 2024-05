Course pour les personnes atteintes de cancer du sang en Tunisie ou Run of Heroes à la Marsa

La course pour les personnes atteintes de cancer du sang en Tunisie ou Run of Heroes est de retour à la Marsa pour une 3ème édition. L’Association Tunisienne Des greffes De La Moelle Osseuse (ATGMO), informe qu’un nouveau rendez-vous est donné aux coureurs le 02 Juin 2024 à la Marsa Corniche pour célébrer la vie et continuer le combat contre le cancer.

Run of Heroes est plus qu’une course… C’est un message d’espoir pour toutes les personnes qui nous sont chères et qui luttent contre le cancer. Cette course permettra de récolter des dons pour assurer l’hébergement, le transport et le soutien psychologique aux bénéficiaires de l’Association Tunisienne Des greffes De La Moelle Osseuse (ATGMO).

Les coureurs peuvent participer à trois types de parcours. Une course de 1 Km pour les enfants de 9 à 12 ans, une course familiale de 3 Km à la Marsa et une course plus avancée de 10 Km qui se déroule entre la Marsa et la forêt de Gammarth.

Les frais de participation sont fixés à 5dt pour la course de 3km et 20 dt pour la course de 10 km, la course pour les enfants sont gratuites. Des prix sont réservés aux vainqueurs, en plus d’animations diverses qui auront lieu sur place à la Marsa.

Grâce à la participation des coureurs au cours de l’édition précédente, l’hébergement de 126 malades et accompagnateurs a été assuré en plus de la possibilité de fournir des aides (en transport, examens médicaux ) pour plus de 200 malades.

Une greffe de la moelle osseuse a besoin de 12 à 15 donneurs de sang et de plaquettes. C’est pour cette raison que les bénévoles de l’ATGMO vont à la rencontre des jeunes dans les facultés pour les sensibiliser à l’importance des dons de vie. Ces rencontres sont également l’occasion de faire la promotion de “tnajjem” l’application téléphonique de l’association qui permet de tenir ses utilisateurs informés des besoins de nos bénéficiaires.

Pour vous inscrire, il faut aller sur le site de l’association atgmo.org. La vente des dossards aura lieu du 27 mai au 01 Juin dans les magasins Decathlon la Marsa et Azur City et l’agence Al Baraka Bank avenue Hedi Chaker Centre Ville de Tunis.

Tekiano