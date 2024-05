Le Festival du Cirque en Tunisie revient dans une 7e édition du 1er juin au 5 juillet 2024

Le Festival du Cirque en Tunisie ou Festival international du cirque et des arts de la rue se déroule dans sa 7ème édition du 1er juin au 5 juillet 2024. Il est organisé chaque année par Cirque Paparouni et compte la participation d’artistes en provenance de 11 pays. Cet événement célèbre la diversité et la créativité dans les arts du cirque et de la rue.

Cette édition accueillera des artistes de cirque de Tunisie, Mauritanie, Maroc, France, Italie, Chili, Argentine, Mexique et Sénégal. Des artistes d’Egypte et de la Russie, participent également pour la première fois à l’événement depuis la création du festival en 2018.

Le spectacle international officiel du festival comprend un groupe de jeux acrobatiques, tels que se balancer sur des cordes, utiliser un vélo à une roue, réaliser des jeux avec le feu, s’appuyer sur la structure musculaire pour équilibrer une pyramide humaine, ainsi que d’autres jeux acrobatiques et individuels, duos et triples compétences qui coupent le souffle des téléspectateurs sur une durée de plus de 90 minutes.

Après l’Aïd al-Adha 2024, les spectacles de cirque internationaux débuteront le 21 juin à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, puis feront une tournée dans 9 autres régions jusqu’au 5 juillet. Le festival se déroulera dans les gouvernorats de Ben Arous, Siliana, Sfax, Sousse, Mahdia, Monastir, Kef, Bizerte et Zaghouan.

Une compétition nationale des arts du cirque sera organisé le 5 juin 2024 au Théâtre de l’opéra à la Cité de la Culture. En compétition pour trois prix, 11 candidats ont été sélectionnés parmi 27 candidatures reçues au festival.

Le festival organise une caravane culturelle et artistique au profit des enfants sans soutien et des enfants à besoins particuliers dans les gouvernorats de Tunis et de Ben Arous, le 10 juin, dans l’espace du Centre culturel et sportif de la jeunesse de Ben Arous, où ils proposeront un programme riche et diversifié comprenant des cours de perfectionnement, des jeux ludiques, des spectacles d’art du cirque et des ateliers de formation.

En partenariat avec la direction générale de l’action culturelle et la Délégation Régionale des Affaires Culturelles de Bizerte, une formation de trois jours est organisée au profit des talents artistiques du cirque et des arts de la rue. Cette formation comprend des cours pratiques et théoriques en art du cirque, en plus d’ une projection d’un film sur ce style artistique.

Cette septième session est organisée en coopération avec l’établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques, et l’Office National du Tourisme Tunisien, le théâtre de l’opéra, la direction générale de l’action culturelle et les délégations régionales des affaires culturelles de Tunis, Ben Arous, Siliana, Sfax, Sousse, Mahdia, Monastir, le Kef, Bizerte et Zaghouan.

Le Festival international du cirque et des arts de la rue a été créé en 2018 et est considéré comme le premier du genre dans le monde arabe et en Afrique.

Les spectacles de cirque seront gratuites pour le public et seront précédées de spectacles d’animation et d’ateliers pour les enfants.

Tekiano avec communiqué