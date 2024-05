Ten Ten : la nouvelle appli version talkie-walkie qui séduit les ados mais n’est pas sans danger!

Ten Ten est une nouvelle application mobile lancée début avril 2024 mais qui a déjà été téléchargée plus de un million de fois sur les Smartphone. Le principe de l’application Ten Ten consiste à transformer le smartphone en une sorte de talkie-walkie. Une fois téléchargée, elle permet de se connecter instantanément avec ses amis. Il est possible de communiquer en temps réel même lorsque son téléphone est verrouillé.

L’application française est très appréciée par les adolescents avec une note dépassant 4,6 étoiles sur 5 sur AppStore et plus de 3 millions de téléchargements sur Google Play​. Ce qui séduit les ados dans ten ten c’est qu’il est possible de “Chanter, crier ou chuchoter et tes amis t’entendront en temps réel, même quand le téléphone est verrouillé!” se vantent d’écrire les concepteurs de l’application. Une efficacité et une facilité de communication entre les jeunes particulièrement appréciées.

Une application qui séduit les ados mais qui n’est pas sans danger !

Cependant ce nouveau réseau social Ten Ten est jugé par les spécialistes assez dangereux car présentant plusieurs risques potentiels, notamment en ce qui concerne la sécurité des données des utilisateurs.

En effet, l’appli ne garanti pas la confidentialité des communications puisque les données transmises peuvent être interceptées par des pirates ou des personnes malveillantes, l’appli n’utilisant pas un chiffrement robuste pour protéger les conversations vocales.

Un autre problème peut se poser quand le Smartphone est volé ou perdu. Puisque ten ten fonctionne même avec un écran fermé. Une personne tierce peut avoir accès à des conversations privées ou se faire passer pour le propriétaire du téléphone et communiquer avec ses amis.

De plus, à l’instar d’autres plateforme de communication en temps réel comme Messenger, l’utilisateur peut faire face à du contenus inapproprié ou offensant. Ceci est particulièrement dangereux pour les jeunes ados et enfants qui peuvent être harcelés à travers de mauvais messages.

La seule solution pour ne pas être dérangé par l’application ten ten est d’activer le mode avion sur son téléphone, le mettre en silencieux pour ne entendre les messages ou le fermer carrément. Autrement les messages de l’application peuvent retentir à tout moment.

S.B.