Match CA vs EST : lien streaming du derby de Tunis du 02 juin 2024

Le Match CA vs EST se joue dimanche 02 juin 2024 pour le compte de la 8ème journée play-off de ligue 1 tunisienne professionnelle. La rencontre entre le Club Africain et l’Espérance de Tunis se joue à 19h sur la pelouse du stade Hamadi Agrebi de Radès.

Depuis le derby de Tunis de 2017 remporté par l’Espérance, aucune des deux équipes n’a réussi à renverser son rival devant son propre public en championnat. Dimanche, les clubistes tenteront donc de profiter de l’avantage du public pour s’imposer…

Vous pouvez regarder le Match CA vs EST en direct live sur les chaines Watania 2 et Al Kass 1. Lien streaming Match CA vs EST https://www.youtube.com/watch?v=StXV4gEUuZY.

