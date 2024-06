Le Festival du film francophone en Tunisie du 5 au 19 juin 2024 : Programme à Tunis et Sousse

Le Festival du film francophone en Tunisie se déroule du 5 au 19 juin à Tunis et Sousse. La saison 2024 des Journées de la Francophonie en Tunisie se prolonge avec cet événement annuel, rendez-vous des amateurs du 7e art francophone.

L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) invite le public à célébrer la création culturelle francophone, sa diversité et l’ambition de soutenir sa diffusion auprès d’un large public sont autant d’enjeux cruciaux pour l’avenir de la langue française.

Le Festival du film francophone vise à offrir aux publics francophones et francophiles une riche programmation témoignant du dynamisme et du potentiel créatif de l’espace francophone.

Organisé à l’initiative du Groupe des Ambassadeurs Francophones (GAF), dont la

coordination a été assurée cette année par la Délégation générale Wallonie-Bruxelles en

Tunisie, l’événement se tiendra à l’Institut Français de Tunis du 3 juin au 15 juin et à l’Institut Français de Sousse, du 5 juin au 19 juin, pour sa déclinaison régionale.

Une vingtaine de films (courts et longs métrages, films d’animation et documentaires) sont proposés par l’OIF et 15 autres Ambassades membres du GAF :

l’Argentine, l’Autriche, la Bulgarie, le Cameroun, le Canada, l’Égypte, la France, le Gabon,

la Grèce, le Maroc, la Roumanie, la Serbie, la Suisse, Wallonie-Bruxelles et la Tunisie seront

projetés, lit-on dans le communiqué de l’événement.

Ces films, qui permettront d’assouvir sa soif du 7e art, traitent de thèmes universels comme l’amour, l’amitié, l’engagement pour un avenir meilleur, mais abordent également un certain nombre de sujets d’actualités tels que la situation des femmes ou encore le dérèglement climatique.

Programme des journées de la Francophonie en Tunisie en 2024 à l’IFT à Tunis et Sousse

Lundi 3 juin : Ouverture à Tunis sur invitation avec le film “L’Homme qui a vendu sa peau” (2020) de Kaouther Ben Hania.

Mercredi 5 juin : Ouverture du festival

France – « Le règne animal » de Thomas Cailley – Film fantastique 2023 Durée : 130’

Mercredi 12 juin:

OIF – « Black Mamba » de Amel Guellaty (Tunisie) – Drame 2017 Durée : 20’

OIF – « Apatride » de Narjiss Nejjar (Maroc) – Drame 2018 Durée : 100’

Jeudi 13 juin – en présence du réalisateur:

Wallonie Bruxelles – « Un divan sur la colline » de François Ducat – Documentaire 2023 Durée : 93’

Mardi 18 juin:

Autriche – « Elfriede JELINEK – Die Sprache von der Leine lassen » de Claudia Müller – Documentaire 2022 Durée : 96 ‘ avec sous-titres français

Mercredi 19 juin:

Canada – « Dounia et la princesse d’Alep » de Marya Zarif et André Kadi – Film d’animation (tous publics) 2022 Durée : 73’

Mercredi 26 juin – Clôture du festival

Tunisie – « Moez, le bout du tunnel » de Mohamed Ali Nahdi – Drame 2022 Durée : 90′.

Le prochain Sommet de la Francophonie se tiendra à Villers-Cotterêts en octobre 2024 sous la thématique ‘Créer, Innover et Entreprendre en français’.

L’accès est libre et gratuit !

