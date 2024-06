Météo en Tunisie : vent fort , températures en baisse

La Météo en Tunisie affiche un ciel passagèrement nuageux, lundi 03 juin 2024, avec un vent fort et des températures en baisse sur les différentes régions. Les nuages seront, temporairement, denses sur les régions côtières du nord du pays, d’après l’Institut national de la Météorologie (INM).

Les températures maximales se situeront entre 23 et 29 degrés aux côtes et aux hauteurs, et entre 30 et 34 degrés, ailleurs. Elles peuvent atteindre les 42 degrés à l’extrême sud du pays.

Le vent soufflera du secteur nord au nord et au centre, et du secteur Est au sud. Sa vitesse sera relativement forte à forte, près de côtes et au sud, avec des phénomènes de sables, et faible à modérée, dans le reste de régions.

La mer sera agitée à très agitée, au nord, et très agitée aux côtes Est et au golfe de Gabès.