Des bourses universitaires d’excellence aux lauréats de l’examen du baccalauréat 2024 pour étudier en France et en Allemagne seront octroyés annonce le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que l’ouverture d’un certain nombre de places à l’Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques de Tunis (IPEST) dans certaines spécialités.

Le ministère a précisé, dans un communiqué, que les candidats seront sélectionnés à travers une « session d’excellence », sur la base de leurs résultats du baccalauréat 2024, selon un classement différentiel des candidats.

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique stipule que les candidats doivent obtenir le diplôme du baccalauréat 2024 dans la session principale, avec une moyenne finale au baccalauréat égale ou supérieure à 16 sur 20 pour les sections mathématiques, sciences expérimentales, sciences techniques, informatique, économie et gestion, et égale ou supérieure à 14 sur 20 pour la filière “Lettres”.

Le Ministère attribuera 80 places dans la spécialité « Mathématiques Physiques Sciences de l’Ingénierie » à l’Institut Préparatoire aux Etudes Scientifiques et Techniques de Tunis (IPEST), et 40 places dans la spécialité « Physique Chimie Sciences de l’Ingénierie » à l’IPEST.

Le ministère allouera 18 bourses universitaires aux lauréats de l’examen du baccalauréat désirant étudier en France (2 bourses d’études en lettres à l’université de la Sorbonne et 16 en mathématiques au cycle préparatoire des études d’ingénieur en France).

Le ministère attribue également 17 bourses universitaires aux lauréats du baccalauréat 2024 souhaitant étudier en Allemagne dans les spécialités des mathématiques, des sciences expérimentales, de l’économie, de la gestion, des sciences techniques et de l’informatique.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique appelle les candidats à postuler aux offres ouvertes dans le cadre de « la session d’excellence » 2024 à déposer leurs candidatures sur le site web de l’orientation universitaire du vendredi 5 juillet au dimanche 7 juillet 2024.

Les résultats de cette session seront annoncés sur le site web de l’orientation universitaire le 9 juillet 2024.